В Москве задержали Леонида Гозмана*. Он был объявлен в розыск

В Москве полицейские задержали публициста и политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По его словам, Гозмана нашли по системе распознавания лиц в метро. С чем связано задержание, неизвестно.

Адвокат заявил, что «со слов правоохранителей, он находится в федеральном розыске, но оснований для розыска не было, так как ему не предъявлено никакое обвинение пока».

В базе разыскиваемых лиц МВД действительно есть карточка Гозмана. В ней сказано, что розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено, не уточняется.

16 июля на политика завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. Адвокат Гозмана пояснил, что он в действительности уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля. Но сделал это через год после получения.

*Признан иноагентом.