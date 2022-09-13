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вчера в 15:50
Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит еще один арест
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:40

Политика Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника, где тот отбывал 15-суточный административный арест. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Гозману* грозит новый арест — теперь из‑за обвинений в отождествлении СССР с нацистской Германией в публикации в «Живом журнале» 2013 года. Предыдущий арест был связан с таким же обвинением, но в другом посте на фейсбуке**.

Оппозиционера оставили на ночь в отделе полиции. Новое административное дело в отношении Гозмана* будет рассмотрено 14 сентября в Тверском районном суде. Если политика признают виновным, он может провести еще 15 суток под арестом.

В июле на Гозмана* завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о получении второго гражданства. Аналогичное дело открыли и на его супругу.

*Леонид Гозман признан Минюстом РФ иностранным агентом.
**Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Михаил Бирюков
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