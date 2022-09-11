Третий сезон «Мандалорца» и «Индиана Джонс-5»: собрали главное из презентаций студий на D23

Киностудии Lucasfilm и 20th Century Studios показали свои будущие проекты на выставке D23. Презентации в основном прошли эксклюзивно, но некоторые дебютные видео оттуда в сеть все же выложили.

Со зрителями поделились несколькими премьерными трейлерами и футажами. «Афиша Daily» уже собрала в отдельный материал анонсы и первые постеры, которое подготовила студия Marvel.

Презентация Lucasfilm началась с трейлера сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». В первом сезоне зрителям расскажут о событиях, случившихся за пять лет до начала фильма «Изгой-один». Первые три серии выйдут 21 сентября.

Следом шли первые постер и трейлер сериала «Уиллоу» — продолжения одноименного фильма 1988 года. Из презентации стало известно, что к роли волшебника вернется Уорик Дэвис. Премьера первой серии на Disney+ намечена на 30 ноября.

Lucasfilm представил первые кадры второго сезона «Асока», рассказывающего о жизни Асоки Тано после событий мультсериала «Звездные войны: Войны клонов».

Впервые публика увидела героя Джуда Лоу в сериале Skeleton Crew по «Звездным войнам».

© totalfilm/Twitter

Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023. Создатели сериала не просто анонсировали выход, но и показали первый трейлер.

Второй сезон из 16 эпизодов мультсериала «Бракованная партия» по вселенной «Звездных войн» выйдет 14 января, хотя раньше говорили про эту осень. Это спин-офф «Войны клонов» о событиях после приказа 66, когда генетически мутировавшие клоны из элитного 99 отряда отказались его исполнять. Посмотреть трейлер можно тут.

Антология «Сказание о джедаях» получила первый трейлер и дату выхода — 26 октября. Всего будет шесть короткометражек о молодом графе Дуку и юной Асоке Тано. В первой половине расскажут о Дуку, его падаване Квай-Гоне Джинне и присоединению к темной стороне Силы, а вторая будет посвящена детству Асоки и ее обучению у Энакина Скайуокера.

Харрисон Форд вернется к роли искателя сокровищ в последний раз. Пока не известно, когда выйдет «Индиана Джонс-5», но первые кадры эксклюзивно уже показали на выставке. За режиссеру отвечает автор «Логана» и «Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд. Недавно композитор Джон Уильямс представил часть саундтрека к грядущему фильму.

20th Century Studio на своей панели рассказал об «Аватаре: Путь воды». На презентацию по видеосвязи подключился режиссер Джеймс Кэмерон и попросил раздать всем 3D-очки, чтобы показать отрывки из второй картины: зрителям показали плавание На`ви, противостояния в лесах Пандоры, споры между Нейтири и Джейком и в самом племени. Постановщик также заявил, что не смог присутствовать на презентации лично, потому что находится на съемках в Новой Зеландии.

Disney опубликовал первый трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»: мальчик вдруг узнает, что его отец — боге морей Посейдон. Еще один ролик был посвящен сериалу «Сокровище нации: На краю истории» по мотивам одноименных фильмов с Николасом Кейджем.

«Перси Джексон и Олимпийцы»

«Сокровище нации: На краю истории»