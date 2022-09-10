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Кассиан Андор возглавляет восстание в новом трейлере сериала-приквела «Изгоя-один»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:04

В рамках выставки D23 вышел трейлер сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». В первом сезоне зрителям расскажут о событиях, случившихся за пять лет до начала фильма «Изгой-один».

Трейлер показал отрывки из восстания Кассиана Андора (Диего Луна), которое приведет к переменам в правлении Империи. Сериал поделили на два сезона по 12 эпизодов в каждом — это самый длинный сериал Disney+.

Созданием проекта занимался Тони Гилрой, который работал и над «Изгоем-один». Он описал сериал как «напряженный шпионский триллер». Луна обещал, что зрители «не узнают Кассиана Андора в начале».

Первые три серии выйдут 21 сентября.

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