Кассиан Андор возглавляет восстание в новом трейлере сериала-приквела «Изгоя-один»

В рамках выставки D23 вышел трейлер сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». В первом сезоне зрителям расскажут о событиях, случившихся за пять лет до начала фильма «Изгой-один».

Трейлер показал отрывки из восстания Кассиана Андора (Диего Луна), которое приведет к переменам в правлении Империи. Сериал поделили на два сезона по 12 эпизодов в каждом — это самый длинный сериал Disney+.

Созданием проекта занимался Тони Гилрой, который работал и над «Изгоем-один». Он описал сериал как «напряженный шпионский триллер». Луна обещал, что зрители «не узнают Кассиана Андора в начале».

Первые три серии выйдут 21 сентября.