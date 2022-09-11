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«Ваканда навсегда» и «Громовержцы»: что показал Marvel на выставке D23
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«Ваканда навсегда» и «Громовержцы»: что показал Marvel на выставке D23
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:08

Выставка D23 завершилась. Свои работы презентовали несколько киностудий, принадлежащих Disney, в том числе Marvel.

Рассказываем, что нового фанатам супергероев удалось узнать и увидеть о грядущих фильмах и сериалах Marvel.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Зрители увидели новые кадры из триквела с Полом Раддом, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Джимми Ву и Джонатаном Мейджорсом в главных ролях. В кинотеатрах фильм выйдет 17 февраля.

Режиссер картины Пейтон Рид показал отрывок, в котором Скотт совершает кражу через квантовое измерение для Канга, чтобы тот вернул ему его дочь Кесседи. Фильм будет тесно связан с «Мстителями: Династией Канга».

С первыми кадрами удалось познакомиться только посетителям D23. Выкладывать в сеть их пока не собираются.

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

Зрители были в восторге от кадров сиквела с Анжелой Бассет в (главной) роли Рамонды. Премьера запланирована на 11 сентября.

«Анжела Бассет находится на слушании. Персонаж, которого играет Ричард Шифф, обвиняет Ваканду в том, что она не поделилась вибраниумом. Позже следует сцена, в которой военные пытаются проникнуть в хранилище вибраниума, но Дора Миладж останавливает их, а затем приводит заключенных на слушания. В ролике много кадров с Нэмором», — рассказал человек, увидевший новые кадры. Их тоже не спешат выкладывать в сеть, в отличие от первого трейлера.

© Marvel Entertainment/YouTube

«Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Главным антагонистом станет Лидер в исполнении Тима Блейка Нельсона. Режиссер Джулиус Она назвал свой фильм «параноидальным триллером».

Из сериала «Сокол и Зимний солдат» в предстоящий фильм также попали Дэнни Рамирес в роли нового Сокола и Карл Ламби в образе жертвы суперсолдатской сыворотки Стива Роджерса.

«Фантастическая четверка»

Кевин Файги подтвердил, что Мэтт Шекман будет снимать новую версию фильма, которая выйдет в кинотеатрах 8 ноября 2024 года. Больше ничего (и о кастинге тоже) не известно.

«Ночной оборотень»

Это короткометражка в духе старых фильмов по киновселенной, снятая Майклом Джаккино. В главных ролях Гаэль Гарсиа Берналь и Лора Доннелли. Выйдет спешл 7 октября на Disney+.

«Железное сердце»

На выставке рассказали подробнее о сериале-наследнике Железного человека. Главную героиню сыграет Доминик Торн, а Капюшона — Энтони Рамос.

Зрители увидели и первые кадры «Железного сердца» (в сети, увы, снова ничего). По сюжету девочка смогла собрать доспехи, схожие с изобретениями Тони Старка.

«Секретное вторжение»

Появился первый трейлер сериала «Секретное вторжение» с Сэмюэлем Л. Джексоном, Коби Смолдерс, Доном Чидлом и другими. Главной герой — Ник Фьюри. Премьера — весной 2023 года.

«Громовержцы»

Зрителям показали первый постер шоу. В команде участвуют Елена (новая Черная вдова), Красный страж («Черная вдова»), Баки, Призрак (второй «Человек-муравей»), Таскмастер (из «Черная вдова»), Валентина («Сокол и зимний солдат»), Американский агент («Сокол и зимний солдат»).

Съемки еще только начнутся в следующем году, а выход намечен на 2024-й.

На D23 свою презентацию показал не только Marvel, но и Lucasfilm, Walt Disney Studios, Pixar и Walt Disney Animation Studios, 20th Century Studios и Disney Branded Television. Выставка проходила с 9 по 11 сентября в соседнем с Диснейлендом городе Анахайме.

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Гаэль Гарсиа БернальСэмюэл ДжексонПол РаддКэтрин НьютонРичард Шифф
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