«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»

В сети появился новый трейлер сериала «Интервью с вампиром» — грядущей киноадаптации одноименного романа Энн Райс. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes TV.

Видео предлагает больше фрагментов из будущей экранизации. На них можно увидеть эпизоды обращения в вампиров ключевых героев шоу — мужчины по имени Луи и девочки Клаудии.

Трейлер показывает, что действие сериала начнется в 1910 году в Новом Орлеане, где в то время, по словам Луи, «дни предназначались для того, чтобы отсыпаться от ущерба, нанесенного предыдущим вечером».

В этот год молодой предприниматель Луи встретил могущественного вампира Лестата, который соблазнил его и стал ему «убийцей, ментором, любовником и создателем». Лестат научил Луи жить в облике вампира, охотиться, но, судя по всему, не смог избавить его от страданий.

Тем не менее, мужчины оказались заточены в вечности, где у них нет более никого, кроме друг друга. «Мы будем вместе десятки тысяч ночей, сотни тысяч ночей», — обещает Лестат своему любовнику, и оказывается прав.

Компанию Луи и Лестату составляет Клаудия — девочка-подросток, спасенная от гибели сострадательным Луи. Ее присутствие, как показывает трейлер, не нравится Лестату. Он убежден, что девочка настраивает Луи против него.

Отношениям внутри этого странного семейного треугольника, состоящего из бессмертных чудовищ, и будет посвящен сериал. Он выйдет на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ 2 октября.

В первом сезоне сериала будет восемь серий. Создатели шоу намерены придерживаться истории Райс и в деталях рассказать о жизни троих вампиров на протяжении десятилетий.

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»). Продюсерами стали сама Энн Райс (она занималась сериалом вплоть до своей смерти в декабре 2021 года), ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор. Последний срежиссирует первые два эпизода шоу.

Луи в сериале cыграет звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клаудию — Бейли Басс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно будет увидеть Ассада Замана в роли Рашида и Эрика Богосяна в роли Дэниела Моллоя.