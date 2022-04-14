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Вышел первый тизер-трейлер новой экранизации «Интервью с вампиром»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:24

В сети появился первый тизер-трейлер сериала «Интервью с вампиром», поставленного по одноименной книге писательницы Энн Райс. Видео было опубликовано на ютьюб-канале JoBlo Horror Trailers.

Ролик демонстрирует аккуратный и очаровательный снаружи, но мрачный внутри дом, который принадлежит, вероятно, могущественному вампиру Лейстату де Лионкуру. Его роль в фильме 1994 года исполнил Том Круз. В новой экранизации персонажа сыграл Сэм Рид («Аноним»).

В финале тизера показана одна из комнат старинного особняка, пышно украшенного хрустальными люстрами и зеркалами. В нем рядом с разожженным камином установлены два гроба — кому они принадлежат, остается неизвестным.

По информации Collider, в центре новой киноадаптации окажутся Лейстат, его друг Луи и Клаудиа — девочка-вампир. Создатели шоу намерены придерживаться сюжета романа Райс и в деталях рассказать о жизни этой странной семьи на протяжении веков.

Луи в сериале cыграет звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, а Бейли Басс предстанет в образе Клаудии. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно будет увидеть Ассада Замана в роли Рашида и Эрика Богосяна в роли Дэниела Моллоя.

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»). Продюсерами стали сама Энн Райс (она занималась сериалом вплоть до своей смерти в декабре 2021 года), ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор. Последний срежиссирует первые два эпизода шоу.

В первом сезоне сериала будет восемь серий. Их покажет телеканал AMC осенью 2022 года — он приобрел права на 18 книг Энн Райс в начале 2020 года.

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