Звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон сыграет в сериале по мотивам «Интервью с вампиром»

Британский актер Джейкоб Андерсон, прославившийся ролью Серого Червя в «Игре престолов», снимется в сериале по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром». Об этом сообщил Deadline.

Новую экранизацию разработает автор «Перри Мейсона» Ролин Джонс. Он выступит сценаристом и шоураннером проекта. Андерсон сыграет в фильме Луи — главного героя романа. Его роль в фильме 1994 года исполнил Брэд Питт.

Кто появится в сериале в образах могущественного вампира Лестата, обратившего Луи, и юной Клодии, неизвестно. Продюсерами шоу станут сам Джонс, Райс, ее сын Кристофер и Марк Джонсон.

Съемки «Интервью с вампиром» начнутся в конце 2021 года. Восемь эпизодов сериала выйдут на каналах AMC и AMC+ в 2022 году. В планах телекомпании — создание франшизы на основе книг Райс. Права на ее 18 книг AMC приобрела в прошлом году.