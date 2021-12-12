Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

Американская писательница Энн Райс скончалась в возрасте 80 лет. Об этом в твиттере сообщил ее сын Кристофер.

В заявлении на странице писательницы в фейсбуке Кристофер написал, что причиной смерти стали осложнения после инсульта. Энн Райс похоронят в ее родном Новом Орлеане, церемония пройдет в узком кругу. В следующем году состоится мероприятие в память о писательнице для ее друзей и читателей.

странице писательницы в фейсбуке, говорится, что ее похоронят в родном Новом Орлеане, церемония пройдет в узком кругу. На следующий год запланировано мероприятие в память о Райс, на которое будут приглашены ее друзья и почитатели творчества.

Райс родилась в Новом Орлеане в 19441 году и стала известна во всем мире как автор в жанре «готической фантастики», отмечает Variety. Дебютным романом писательница стал хоррор «Интервью с вампиром», опубликованный в 1976 году. Эта же книга стала самой популярной в карьере Райс. Всего ее романы разошлись тиражом более чем 150 миллионов экземпляров по всему миру.

В 1994 году вышла экранизация «Интервью с вампиром» режиссера Нила Джордана. Главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст. Фильм был дважды номинирован на «Оскар» и дважды победил на премии BAFTA.

В начале декабря Variety писал, что телеканал AMC экранизирует серию романов Райс «Мэйфейрские ведьмы». Премьера шоу из восьми эпизодов запланирована на конец 2022 года.