Реклама
Новости
Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа
12:01
Кирилл Серебренников поделился фотографиями со съемок ленты «Лимонов, баллада об Эдичке»
11:56
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит менее 3%
11:24
Завораживающие виды и Том Круз на крыле биплана в трейлере новой части «Миссия невыполнима»
11:00
welovephoenix/YouTube
Phoenix выложили клип с лидером Vampire Weekend Эзрой Кенигом и анонсировали выход седьмого альбома
10:16
iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту
09:56
СМИ: у администраторов каналов бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева проходят обыски
08:55
Журналиста Митю Алешковского* депортировали из Грузии
01:58
Вышел тизер-трейлер сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
01:12
Netflix перевыпустит сериал о телепузиках
00:33
«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»/YouTube
Бенедикт Камбербатч снимется в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем»
вчера в 23:30
Николас Кейдж и Юэль Киннаман сыграют главные роли в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»
вчера в 23:18
Интернет-магазин Panasonic возобновил работу в России под новым именем
вчера в 22:39
Apple показала новые наушники AirPods Pro 2. Их можно будет купить с 9 сентября
вчера в 21:13
Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 8
вчера в 20:30
Prime Video представил первый трейлер фильма «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом
вчера в 20:03
Россиян с визами не пустят в страны Балтии, Манский объявлен в розыск и другие новости дня
вчера в 20:02
Дайджест
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
вчера в 19:41
Кадр из мини-сериала «Анна Болейн»
Джоди Тернер-Смит присоединилась к касту нового сериала по «Звездным войнам»
вчера в 19:19
Видеоигра Atomic Heart от студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play
вчера в 19:00
Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 8
Вчера в 17:30

На презентации бренда Apple представила усовершенствованные умные часы Apple Watch Series 8. Они смогут работать дольше без подзарядки за счет нового режима энергосбережения и будут приспособлены для нужд женщин.

В обновленную модель встроили датчики температуры. Они позволят более точно отслеживать состояние здоровья и выявлять заболевания на ранних стадиях. В частности, новинка позволит заметить отклонения в менструальном цикле.

Часы смогут предсказывать период овуляции, в том числе анализируя информацию о температуре пользовательницы. Эта опция будет полезна для женщин, желающих забеременеть.

Кроме того, Apple Watch 8 будут способны определить, если их владелец попал в аварию. В этом случае часы автоматически сообщат о случившемся в службу спасения и передадут информацию о местоположении пользователя.

Новые часы смогут работать дольше, чем их предшественники. В режиме энергосбережения продолжительность работы без подзарядки оценивается в 36 часов. В обычном режиме Apple Watch 8 будут функционировать 18 часов.

Модель будет представлена в четырех цветах: синем, серебристом, красном и так называемом варианте «Звездная пыль».

Также на презентации показали многочисленные варианты ремешков для Apple Watch 9. Часы можно будет приобрести по цене от 399 долларов, продажи начнутся 16 сентября.

Apple Watch SE и Apple Watch Ultra

Помимо Apple Watch Series 8, в продажу поступят обновленные Apple Watch SE и новые Apple Watch Ultra. Модель SE окажется быстрее предшественников и будет оснащена функцией определения автокатастроф, как и Series 8.

Apple Watch Ultra же окажется более дорогой моделью. Ее цены будут начинаться от 799 долларов, и это неспроста: часы можно использовать в экстремальных условиях. Они подходят для путешественников, дайверов и альпинистов.

Модель оснащена компасом, может работать до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения. Часы выдерживают погружения в воду и отслеживают маршрут — с ними не страшно потеряться во время похода.

Релиз Apple Watch Ultra запланирован на 23 сентября. Apple Watch SE выпустят одновременно с Apple Watch Series 8 — 16 сентября. Цены на SE стартуют от 249 долларов.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Apple
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение