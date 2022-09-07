Apple представила новую модель умных часов Apple Watch Series 8

На презентации бренда Apple представила усовершенствованные умные часы Apple Watch Series 8. Они смогут работать дольше без подзарядки за счет нового режима энергосбережения и будут приспособлены для нужд женщин.

В обновленную модель встроили датчики температуры. Они позволят более точно отслеживать состояние здоровья и выявлять заболевания на ранних стадиях. В частности, новинка позволит заметить отклонения в менструальном цикле.

Часы смогут предсказывать период овуляции, в том числе анализируя информацию о температуре пользовательницы. Эта опция будет полезна для женщин, желающих забеременеть.

Кроме того, Apple Watch 8 будут способны определить, если их владелец попал в аварию. В этом случае часы автоматически сообщат о случившемся в службу спасения и передадут информацию о местоположении пользователя.

Новые часы смогут работать дольше, чем их предшественники. В режиме энергосбережения продолжительность работы без подзарядки оценивается в 36 часов. В обычном режиме Apple Watch 8 будут функционировать 18 часов.

Модель будет представлена в четырех цветах: синем, серебристом, красном и так называемом варианте «Звездная пыль».

Также на презентации показали многочисленные варианты ремешков для Apple Watch 9. Часы можно будет приобрести по цене от 399 долларов, продажи начнутся 16 сентября.

Apple Watch SE и Apple Watch Ultra

Помимо Apple Watch Series 8, в продажу поступят обновленные Apple Watch SE и новые Apple Watch Ultra. Модель SE окажется быстрее предшественников и будет оснащена функцией определения автокатастроф, как и Series 8.

Apple Watch Ultra же окажется более дорогой моделью. Ее цены будут начинаться от 799 долларов, и это неспроста: часы можно использовать в экстремальных условиях. Они подходят для путешественников, дайверов и альпинистов.

Модель оснащена компасом, может работать до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения. Часы выдерживают погружения в воду и отслеживают маршрут — с ними не страшно потеряться во время похода.

Релиз Apple Watch Ultra запланирован на 23 сентября. Apple Watch SE выпустят одновременно с Apple Watch Series 8 — 16 сентября. Цены на SE стартуют от 249 долларов.

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