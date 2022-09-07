Apple показала новые наушники AirPods Pro 2. Их можно будет купить с 9 сентября

Компания Apple показала на сентябрьской презентации наушники AirPods Pro 2. Они оснащены новым процессором с улучшенным в два раза шумоподавлением и будут продаваться вместе с обновленным кейсом.

Наушники позволяют настроить бинауральный звук в соответствии с формой ушей пользователя. К AirPods Pro 2 можно подобрать амбушюры (резиновые вкладыши) по размеру: они представлены в четырех размерах.

В новинке улучшено качество звука за счет чипа H2, а также усовершенствован динамик — он обеспечивает лучшее воспроизведение разных частот. Кроме того, наушники оснащены режимом «адаптивной прозрачности».

Этот режим позволяет контролировать шумоподавление. AirPods Pro 2 могут удалять ненужные шумы, например, звуки строительных работ, но не избавляются от важных, таких как голоса или шум приближающихся автомобилей.

Таким образом, использование AirPods Pro 2 будет более безопасным, чем аналогов. Работать наушники смогут без подзарядки на протяжении 6 часов. Кейс позволит продлить работу до 30 часов.

Кейс можно будет заряжать с помощью Lightning, MagSafe или кабеля Apple Watch. На его поверхность предлагают нанести эмодзи с изображением владельца. Кроме того, к кейсу теперь можно прикрепить брелок.

Цены на новые наушники будут стартовать от 249 долларов. В магазинах AirPods Pro 2 станут доступны с 9 сентября.

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