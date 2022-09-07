Параллельный импорт в России продлят на 2023 год

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год. Его слова передает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что такое решение уже подготовлено. «Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал он.

По словам главы Минпромторга, формат параллельного импорта в следующем году будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Ранее о продлении параллельного импорта еще на один год заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако тогда в пресс-службе Минпромторга отказались комментировать его слова.

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке 96 категорий товаров. Согласно изначальной идее, механизм должен был действовать до конца 2022 года.

Параллельный импорт — это ввоз товара в страну без разрешения производителя или правообладателя. Такие товары обладают всеми лицензиями, сертификатами качества, легально ввозятся и декларируются на таможне, но производитель больше не контролирует их дальнейшую судьбу и не устанавливает цены.