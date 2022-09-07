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Мощные камеры, новый экран блокировки, процессор A16: что рассказали о новых iPhone
Вчера в 18:50

На презентации Apple представили новые модели смартфонов. Осенью 2022 года компания выпустит в продажу iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — их релизы намечены на 16 сентября и 7 октября.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут работать на процессоре А15 Bionic, как и модели предыдущего поколения. Однако в Apple обещают, что новинки будут гораздо лучше: как минимум iPhone 14 работает без подзарядки дольше всех предшественников.

Смартфон оснастили функцией определения автокатастроф — ранее ее представили на презентации новых моделей умных часов. Новый iPhone будет автоматически вызывать службы спасения, если владелец попадет в аварию.

Кроме того, гаджет оснащен более мощной 12-мегапиксельной камерой. Она захватывает до 49% больше света при съемке в недостаточно освещенных местах. Фронтальная камера также улучшена: в нее добавлен автофокус.

Видеосъемка с помощью iPhone 14 и iPhone 14 Plus станет легче: режим Action Mode обещает суперстабилизацию изображения. Благодаря ему смартфон сможет вести качественную съемку в экстремальных условиях и во время бега.

Новые устройства будут работать без подзарядки 24 часа. У них также будет измененный экран блокировки. Разница между iPhone 14 и iPhone 14 Plus заключается в диагонали экрана (6,1 и 6,7) и, соответственно, цене (от 799 и от 599 долларов).

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Кульминацией презентации Apple стало представление смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. У них будут постоянно работающие экраны с рекордной яркостью и более тонкими рамками, совершенно новый процессор А16 Bionic и 48-мегапиксельная камера.

Смартфоны оснащены динамической многофункциональной «челкой», на которой отображаются покупки, текущие звонки, играющая музыка, таймер, диктофон, информация о наушниках и Face ID и другая информация.

Размеры дисплеев при этом аналогичны тем, что выбраны для iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Также обновлен экран блокировки: теперь его можно персонализировать — например, выбрать шрифт и добавить необходимые виджеты.

В целом iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max работают быстрее и дольше держат зарядку, а их камеры лучше передают цвета и детали, качественнее фокусируются на лицах, хорошо снимают при приближении и справляются со съемкой при низком освещении.

По словам создателей устройств, они способны захватывать до 50% больше света, чем iPhone 13 Pro. Кроме того, новые гаджеты поддерживают видеорежим Action Mode, обладают в два раза более яркой вспышкой, эффективнее предшественников снимают макро и могут убирать «шум» на снимках.

В продаже iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max появятся 16 сентября. Их цены будут начинаться от 999 долларов за более компактную модель и от 1099 долларов за большую.

Подробности по теме
Apple показала новые наушники AirPods Pro 2. Их можно будет купить с 9 сентября
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