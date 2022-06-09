Джонни Депп выиграл суд против своей бывшей супруги. Эмбер Херд признана виновной в клевете, однако все не так просто. Мы собрали материалы громкого судебного процесса.

По данным компании NewsWhip, американцы интересовались разбирательством двух актеров больше, чем новостями об инфляции, запрете абортов в США или событиях в Украине. Мы постарались разобраться в феномене этого громкого дела. Казино всегда выигрывает: с чего все началось «Теперь мы женаты», — сказал Джонни Депп Тиллетту Райту, когда тот поздравлял его в 2015 году с женитьбой на Эмбер Херд: «Я могу ударить ее в лицо, и никто с этим ничего не сможет поделать». Спустя три года, после скандальной совместной жизни и не менее скандального развода, уже бывшая супруга Деппа Эмбер Херд написала колонку для Washington Post, в которой не упоминала имени Деппа, но все, конечно, подумали о нем: «Два года назад я стала публичной персоной, заявившей о семейном насилии, и я сполна испытала гнев нашей культуры в отношении женщин, которые смеют о нем говорить». Эти слова превратились в самосбывающееся пророчество. То, с чем столкнулась Эмбер Херд 2018 году, покажется пустяком на фоне нового скандала. За колонкой последовало обвинение в клевете и гражданский процесс. После семинедельного разбирательства суд присяжных в городе Фэрфакс (штат Виргиния, США) признал, что Эмбер Херд намеренно оклеветала бывшего мужа. Деппу присудили 15 миллионов долларов (точнее, в силу юридических ограничений штата, получит он только 10 миллионов 350 тысяч). При этом по встречному иску Депп остался должен Эмбер 2 миллиона. Это не первое судебное разбирательство Деппа, который пообещал после развода с Херд, что он добьется «глобального унижения» бывшей жены.

В Великобритании Депп проиграл иск к изданию The Sun. Журналисты назвали его в статье домашним насильником, и британский судья пришел к выводу, что Депп и правда совершил 12 из приписанных ему 14 действий в отношении Херд, с чем затем согласилась и апелляционная инстанция.

Решение американских присяжных оказалось противоречивым. Они рассмотрели иск Деппа и признали, что Херд оклеветала его в своей колонке и потому должна выплатить ему 15 миллионов. С другой стороны, они рассмотрели и встречный иск Херд к Деппу и его адвокату Адаму ВальдмануАдам Вальдман — известный адвокат и лоббист в Вашингтоне, консультировавший, в частности, олигарха Олега Дерипаску и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В 2020 году он раскрыл прессе конфиденциальную процессуальную информацию, и потому лишился права представлять Деппа в суде.. И признали, что некоторые твиты Вальдмана (например, он называл постановкой и засадой случай, когда в дом супругов пришлось вызывать полицию) — тоже клевета, которая была опубликована с ведома Деппа и навредила уже репутации Херд! Отсюда — загадочные два миллиона, который ей теперь должен Депп. Эти решения приводят к парадоксальному выводу. Говорить, что Эмбер Херд врала — клевета. И слова актрисы — тоже клевета, только более злостная. «Хлеба и абьюза!»: поддержка фанатов Вся эта запутанная юридическая баталия сопровождалась активным сетевым сражением фанатов. Сторонники Деппа воевали под тегом #JusticeForJohnnyDepp. В тиктоке тег набрал более 9 миллиардов просмотров, в то время как аналогичный хештег для Херд заработал около 37 миллионов. Сторонников Деппа было немало, начиная с преданных российских поклонниц, запустивших свою петицию в поддержку актера, заканчивая консервативным американским изданием The Daily Wire, которое потратило от 35 до 47 тысяч долларов на продвижение своих статей с поддержкой Деппа в фейсбуке и инстаграме и закупило более 4 миллионов показов. Впрочем, для последних это не было чистой благотворительностью: статьи на скандальную тему, конечно, принесли изданию траффик. Масла в огонь подлила онлайн-трансляция процесса, которую разрешила устроить судья Пенни Азкарат. Миллионы людей получили возможность наблюдать за судом, как за любимым сериалом. Те, кто не видели сами прения, получали о них представление через цитаты, скриншоты, нарезки видео, клипы тиктока и мемы. Процесс стал виральным — и смешным. Люди фыркали и высмеивали показания Херд в зале суда, оставляли едкие комментарии в интернете и активно создавали мемы.

Аудиозапись, на которой Херд рассказывала о том, как Депп дал ей пощечину, стала музыкальным фоном для 15 тысяч пародийных тиктоков с миллионами просмотров.

Администрация сайта удалила некоторые видео за нарушение правил ресурса, но тысячи остались на месте. К веселью присоединились даже бренды, вплоть до сервиса Duolingo (они позже удалили свой комментарий). Самые удачливые юмористы запустили и продажи мерча с изображениями Херд и Деппа на Etsy и в инстаграме. Виральная травля В нулевые папарацци зарабатывали, бегая за звездами и залезая камерами им под юбки, но сегодня СМИ отдали трибуну главных преследователей женщин людям, делающим рекапы. «Он мог убить тебя», — в одном виральном видео тиктока в поддержку Деппа такой текст был наложен на фото лица Херд с синяками. — «И имел полное право». Запись получила более 222 000 лайков. В другом популярном видео некая девушка сообщала миру, что Эмбер описывает вовсе не насилие, а «мечту любой женщины». Многие же вовсе не вчитывались в материалы процесса, а просто дружно решили, что 58-летний актер, который современной молодежи больше известен пьяными драками с женой, чем ролями в кино, — достаточно «хот», чтобы выступать на его стороне. Горячая информация, вероятно, поступала в обе стороны. Присяжные не были изолированы от общества. Информационный шум мог исказить их непредвзятое восприятие, потому что скандальный процесс обсуждался буквально везде.

Негодная жертва В поддержку Деппа выступили его бывшие партнерши Вайнона Райдер и Кейт Мосс и его друг Пол Беттани. Некоторые знаменитости промолчали в процессе, но отметились лайками, отмечая его победу. На стороне Херд публично выступала лишь горстка селебрити. Обычно активные в вопросах семейного насилия спикеры словно набрали в рот воды. Эмбер Херд не соответствует критериям идеальной жертвы. Она признавалась в том, что как минимум один раз сама ударила Деппа; существует запись, в которой она высмеивает и унижает бывшего мужа. Как сказал Крис Рок еще до окончания процесса, мы должны «верить всем женщинам, но только не Эмбер Херд». Впрочем, критериям правильной жертвы мало кто может удовлетворить. Из дела Вайнштейна известно, например, что некоторые жертвы продолжали заниматься с ним сексом уже по согласию, а кто‑то писал ему теплые письма и планировал познакомить с мамой. К тому же поиск изъянов в потерпевших — традиционная тактика защиты. В Великобритании в 2001 году во время рассмотрения дела об изнасиловании 16-летней девочки, сторона защиты потребовала, чтобы потерпевшая взяла в руки пакет с тонгами, которые были на ней в день нападения, и прочла вслух надпись на белье: «Маленькая дьяволица». Несмотря на то что насильника осудили, жертва вскоре покончила с собой. И вероятно, только поэтому история получила огласку. Обычно очернение потерпевших происходит как что‑то само собой разумеющееся. В случаях партнерского насилия также принято сводить случившееся к теории «взаимного абьюза», при котором нет ни правых, ни виноватых, а «все хороши». Эксперты по насилию в семье отрицают эту теорию.

Буквальное насилие, конечно, может быть взаимным, например синяки могут быть у обоих. Но суть абьюза — в дисбалансе власти, или, если перевести слово abuse, в злоупотреблении ею. Если в паре существует равенство, отношения могут быть неприятными, болезненными, но абьюза в них не будет. Попытка дать сдачу не делает абьюз взаимным.

Еще один «недостаток» Херд как жертвы выявила доктор Шеннон Карри, психолог, которая выступала на стороне Деппа. Она заявила, что сомневается в диагнозе ПТСР, и считает, что у Херд пограничное расстройство личности и истерическое расстройство личности. Последнее, с ее точки зрения, вызывает у Херд желание быть в центре внимания, а первое — атаковать партнера физически и юридически из страха быть оставленной им. Так людям с психическими расстройствами в очередной раз напомнили, что им лучше не высовываться. Наконец, даже лицо у Эмбер Херд оказалось «неправильным»: ее мимика была внимательно изучена покадрово, и интернет пришел к выводу, что настоящая жертва так не выглядит. Впору задуматься, достаточно ли вы хорошо владеете своим лицом, чтобы вам поверило семеро присяжных (пятеро из которых мужчины) в споре с вашим мужем. Конец #MeToo Некоторые комментаторы с ужасом, а некоторые с облегчением назвали спор Деппа и Херд «концом эры #MeToo», свидетельством успешной консервативной реакции. Но для людей с долгой памятью в нем нет ничего нового. Вспомните, как 20 с лишним лет назад высмеивали 22-летнюю Монику Левински за связь с президентом. Комедиант Джон Лено шутил в своем скетче, говоря о новой укладке Левински: «Волосы убраны назад, все в геле… то есть, я надеюсь, что это был гель» — под дружный смех аудитории. Впрочем, пока Левински называли распутной, лживой, истеричной, супруге Билла Клинтона тоже доставалось — она оказалась зажатой, старой, умничающей ханжой. В деле Херд тоже не обошлось без такого аттракциона, как женская драка, — перекрестный допрос Херд адвокатом Деппа Камиллой Васкес сделал юристку звездой интернета. Кстати, можете купить футболку с надписью «Я люблю Камиллу Васкес», пока она еще на слуху. Наверное, у каждого поколения найдется своя «плохая женщина». В XVIII веке мы могли бы возмущаться скандальной личной жизнью Мэри Уолстонкрафт. Принцессе Диане, Уитни Хьюстон, Эми Уайнхаус пришлось умереть, чтобы вдруг оказалось, что на самом деле их все обожали. Бритни Спирс, кажется, повезло застать «арку искупления» при жизни. Но для этого желательно, чтобы о вас сняли хороший фильм.

Может быть, и Эмбер Херд заслужит свою документалку на Netflix , и в финале нам скажут: «Невозможно представить такое сегодня!» — но сначала ей нужно как следует помучиться.

В роли «самой плохой женщины» редко выступает настоящая преступница, иначе бы в этой статье шла речь о Полине Нирамасухуко или Гислейн Максвелл. Нам нужна женщина, не столько совершившая жестокое преступление, сколько нарушившая некие правила — и только тогда мы узнаем, какими были эти правила и во что мы играли. В случае с Херд неписаный закон, видимо, гласит: «Разводись молча и скажи спасибо».

Суд и последствия Желающие найти солнечную сторону на любой улице могли бы сказать, что дело Херд и Деппа вызовет в обществе крайне важную и нужную дискуссию о том, что мужчины тоже могут быть жертвами абьюза и тоже могут бояться заявлять о пережитом из‑за риска недоверия и травли. Дело Херд чаще используют для обвинения феминизма в токсичности и чтобы предсказать ему неминуемую гибель. Правда, если говорить о партнерском насилии и опасности клеветы от бывшей жены или девушки, то существуют интересные статистические данные.

Согласно одному исследованию британской статистики, мужчина больше рискует подвергнуться изнасилованию, чем стать жертвой ложного обвинения в изнасиловании.