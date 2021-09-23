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Джонни Депп осудил «культуру отмены» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там он получил почетный приз 23:19
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Джонни Депп осудил «культуру отмены» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там он получил почетный приз

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:19

Американский актер Джонни Депп высказался против «культуры отмены» во время получения почетного приза «Доностия» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщил Deadline.

Артист назвал «культуру отмены» несправедливым явлением, вышедшим из‑под контроля, а самого себя — ее жертвой. По мнению Деппа, «никто не застрахован» от порицания, ошибок или непонимания, поэтому необходимо встать на защиту людей, попавших в неприятности.

«Требуется одно предложение — и больше [под ногами] нет земли, и ковер снят. Это случилось не только со мной, это случилось со многими людьми. Такое случалось с женщинами, мужчинами. К сожалению, в определенный момент они [жертвы „культуры отмены“] начинают думать, что это нормально. Когда это не так», — сказал актер.

Депп сравнил «культуру отмены, этот мгновенный порыв к осуждению» с «загрязненным воздухом». Он призвал не позволять таким ситуациям, как произошла с ним, происходить. Артист потерял роль во франшизе «Фантастические звери» после обвинений бывшей жены в насилии. Также Депп считает, что Голливуд начал бойкотировать другие его проекты.

Депп и актриса Эмбер Херд поженились в 2015 году, однако уже спустя год Херд подала на развод, попутно обвинив супруга в домашнем насилии. В 2020 году в твиттере были выложены неподтвержденные записи разговоров бывших супругов, на которых Депп просит не причинять ему боль, а Херд признается, что сама применяла насилие к мужу. Депп обвинил бывшую супругу в клевете и фальсификации побоев.

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