Константин Райкин допустил передачу Высшей школы сценических искусств государству

Временно исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценического искусства Константин Райкин допустил, что учебное заведение может стать государственным. Его слова передает «Интерфакс».

Райкин заявил: «Я думаю, что к этому придет, но это тоже очень небыстрый процесс. А мы с людьми работаем конкретными, которые учатся или обучают. Значит, мы пока что продолжаем быть такими, какими были».

Сейчас школа работает как автономная некоммерческая организация, указано на официальном сайте. Ее учредитель — ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина».

12 апреля ректор Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

В разгар конфликта Райкин впервые заявил о планах по переводу школы в ведение государства. «В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет эту тяжбу [с Полянкиным] выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — добавил он.

16 апреля Полянкин оказался под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Производство открыли в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда.

В начале мая Райкин был избран врио ректора ВШСИ. За его назначение высказались большинство сотрудников и учащихся школы.

29 июня Анатолий Полянкин скончался в реанимации больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Адвокат Василий Куликов заявил, что его подзащитный за предшествовавший месяц дважды попадал в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.