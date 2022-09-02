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Константин Райкин допустил передачу Высшей школы сценических искусств государству
Сегодня в 14:59

Временно исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценического искусства Константин Райкин допустил, что учебное заведение может стать государственным. Его слова передает «Интерфакс».

Райкин заявил: «Я думаю, что к этому придет, но это тоже очень небыстрый процесс. А мы с людьми работаем конкретными, которые учатся или обучают. Значит, мы пока что продолжаем быть такими, какими были».

Сейчас школа работает как автономная некоммерческая организация, указано на официальном сайте. Ее учредитель — ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина».

12 апреля ректор Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

В разгар конфликта Райкин впервые заявил о планах по переводу школы в ведение государства. «В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет эту тяжбу [с Полянкиным] выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — добавил он.

16 апреля Полянкин оказался под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Производство открыли в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда.

В начале мая Райкин был избран врио ректора ВШСИ. За его назначение высказались большинство сотрудников и учащихся школы.

29 июня Анатолий Полянкин скончался в реанимации больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Адвокат Василий Куликов заявил, что его подзащитный за предшествовавший месяц дважды попадал в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.

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Константин РайкинАнатолий ПолянкинВасилий Куликов
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