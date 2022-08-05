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В Британии из‑за аномальной жары впервые пересох исток Темзы

Семён Гудошников
Сегодня в 10:39

В Великобритании из‑за аномальной жары пересох исток Темзы в графстве Глостершир. Речные эксперты говорят, что такое происходит впервые, пишет The Guardian. Исток сместился более чем на 8 километров вниз по течению, где теперь наблюдается лишь слабый поток.

Директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз ожидает, что в будущем из‑за изменения климата частота и суровость таких периодов засухи будут только увеличиваться. Это может разрушительно сказаться на водных обитателях, конкуренция между которыми за ресурсы значительно возрастет.

Метеорологи предсказывают, что в ближайшее время жара и засуха в Британии не закончатся. На юге страны температура будет на несколько градусов выше средней, но значительно ниже рекордных значений, установленных в июле.

Власти пока не вводят ограничений на использование воды, но просят британцев быть экономнее. Например, закрывать кран во время чистки зубов. Среди возможных мер обсуждался запрет на использование шлангов, но его решили отложить.

19 июля в Великобритании был установлен температурный рекорд. В районе лондонского аэропорта Хитроу столбик термометра поднимался до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.

Из‑за жары расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог. «Большая часть нашей инфраструктуры не была построена для использования при таких температурах. Нам понадобились бы десятилетия, чтобы заменить все транспортные сети», — пояснял министр транспорта страны Грант Шаппс.

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