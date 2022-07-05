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Исследование: глобальное потепление вызвало в Испании и Португалии сильнейшую за 1200 лет засуху

Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

Из‑за глобального потепления Испания и Португалия переживают сильнейшую за 1200 лет засуху. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых Океанографического института Вудс-Хоула в Соединенных Штатах.

От дефицита влаги все чаще страдают Пиренейский полуостров и Средиземноморье, так как ливни в основном проходят на севере Великобритании и в странах Скандинавии, этому способствуют атлантические циклоны.

Причина низкого уровня осадков — Азорский антициклон, чей центр также находится в Атлантическом океане, вблизи Азорских островов. Известный как Азорский максимум, он способен ограничить попадание в Средиземноморье влажных атмосферных фронтов.

Ученые построили модель климата за двенадцать прошедших столетий и заметили, что число «экстремально больших» Азорских антициклонов увеличилось в 2,5 раза с 1850 года до начала 1980-х. Именно середину XIX века принято считать годом окончания Первой промышленной революции и моментом возникновения индустриальной цивилизации.

Они заявляют, что увеличение числа циклонов могло быть вызвано только деятельностью человека и связано с ростом выбросов парниковых газов на Земле: это одна из основных причин увеличения температуры планеты.

Объясняя свой вывод, исследователи отмечают, что показатели последнего столетия «беспрецедентно» отличаются от картины, которая наблюдалась на протяжении предшествовавших ему десяти веков — то есть в доиндустриальную эпоху. The Guardian, однако, не приводит точных данных.

Засуха способна значительно повлиять на производство продуктов питания и туризм, пишет газета. Испания — один из крупнейших поставщиков оливок в мире, а также крупный экспортер винограда, томатов и апельсинов.

Май 2022 года в Испании стал самым жарким за всю историю наблюдений. С 1950-го объем осадков в стране сокращается на 5–10 мм в год. К концу столетия ожидается дальнейшее сокращение количества зимних дождей на 10–20%.

По данным ООН, выбросы парниковых газов на Земле за 2020-й достигли рекордных значений — даже несмотря на то, что год был отмечен многомесячными локдаунами и остановкой производств.

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