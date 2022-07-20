В Дании зафиксировали рекордную с 1941 года жару

В Дании 20 июля стало самым жарким днем за последний 81 год. Температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию, пишет The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.

Предыдущий температурный рекорд в стране был установлен в 1941 году. Тогда воздух нагрелся до 35,3 градусов.

В ряде европейский стран установилась аномально жаркая погода. В Испании от последствий высокой температуры умерли более 500 человек. За минувшие десять дней в стране сгорели до 60 тыс. гектаров леса. В Великобритании прервали движение поездов между Лондоном и Шотландией.

Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что она сохранится до середины следующей недели.