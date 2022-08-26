Повредивший картину ученицы Малевича бывший охранник «Ельцин-центра» извинился перед Третьяковкой

Экс-охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев, повредивший картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», извинился перед Третьяковской галерей и направил 5000 рублей в ее фонд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Картина находится в коллекции Третьяковки и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Работа Лепорской оценивается в 75 млн рублей.

7 декабря 2021 года Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине. По словам охранника, сделать это его попросили подростки, которые утверждали, что это их полотно.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Реставрационные работы были завершены к середине февраля, ущерб составил 250 тыс. рублей. Страховой случай был закрыт, деньги выплачены.

Суд над Васильевым начался 19 августа. Он заявил, что был уволен из «Ельцин-центра», больше на работу его не берут. Вину он признал. Как передает РИА «Новости», адвокат обвиняемого предоставил судье выписку со вклада Васильева, где лежат 40 тыс. рублей, — он может оплатить штраф. Когда суд вынесет вердикт, не сообщается.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича в 1920-е годы. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.

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