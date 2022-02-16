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«Ельцин-центр» сообщил о восстановлении поврежденной сотрудником ЧОП картины ученицы Малевича

Денис Ламехов
Сегодня в 19:06

Реставрационные работы поврежденной в «Ельцин-центре» картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской завершены. Об этом сообщил исполнительный директор центра Александр Дроздов.

«Страховой случай закрыт, деньги выплачены. Ущерб составил 250 тыс. рублей. Хотя, как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был поврежден лаковый слой — к счастью, дилетант работал», — добавил Дроздов.

Он отметил, что центр столкнулся с «серьезными репутационными рисками». При этом, по словам Дроздова, с точки зрения организации и охраны экспозиции было сделано все необходимое.

7 декабря 2021 года сотрудник частного охранного предприятия пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине. По словам охранника, сделать это его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Работа Лепорской оценивается в 75 млн рублей.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.

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