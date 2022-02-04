Из‑за глаз, пририсованных к картине ученицы Малевича, все-таки возбудили уголовное дело

Дело заведено по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело после повреждения картины Анны Лепорской «Три фигуры», которой вандал пририсовал глаза во время выставки в « Ельцин Центре ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Вандал повредил работу Лепорской 7 декабря 2021 года. Он пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине.

Изначально управление МВД по Екатеринбургу отказало в возбуждении уголовного дела. Согласно проверке ведомства, ущерб оценивается в 200 тыс. рублей, что считается незначительным, а «картина своих свойств не утратила».

Минкульт направил жалобу в Генпрокуратуру, чтобы все-таки добиться возбуждения уголовного дела. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения картины в 250 тыс. рублей.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.