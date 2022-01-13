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Вандал пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской в «Ельцин-центре»

Денис Ламехов
Сегодня в 21:11

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» пострадала от рук вандала, который пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

По информации издания, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Инцидент произошел еще 7 декабря 2021 года. Издание сообщает, что дирекция «Ельцин-центра» обратилась в полицию только 20 декабря.

Личность человека, повредившего полотно, неизвестна. Как передает The Art Newspaper, управление МВД по Екатеринбургу провело проверку, по результатам которой отказало в возбуждении уголовного дела. «Причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным… В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — приводит издание цитату из постановления.

«Интерфакс» сообщает, что Министерство культуры РФ направило жалобу в Генеральную прокуратуру. Это сделано в целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Помимо Третьяковки, ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.

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