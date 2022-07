Foals выпустили видео на заглавную песню с альбома «Life is Yours»

В видео музыканты исполняют «Life is Yours» в студии в свете стробоскопа — в таком же духе был снят неофициальный клип на трек «2am» , также появившийся на новой пластинке.

Британская инди-рок-группа Foals выпустила клип на песню «Life is Yours» — она вошла в одноименный альбом, увидевший свет в июне. Ролик выложен в ютьюб-аккаунте коллектива.

Всего в треклист «Life is Yours» вошли 11 композиций, включая представленный в ноябре 2021 года сингл «Wake Me Up».

У пластинки довольно разнообразный состав продюсеров: Джон Хилл (Карли Рей Джепсен, FKA Twigs, Charli XCX), Дэн Кэри (Граймс, Fontaines D.C., Black Midi) и Ануп Кумар Пол (Nao, Miguel, Ruthven).

Музыкальная редакция «Афиши Daily» так отзывалась об альбоме: «Группа Янниса Филиппакиса, с одной стороны, умудрилась сохранить свои старые интонации (описываемые примерно как усталый джентльмен, глядящий в пустоту), с другой — устроили настоящую вечеринку. „2AM“, заглавная, „Crest of the Waves“, „Under the Radar“ — потенциальные хиты больших фестивалей в ближайшие годы. Рок в последние годы потерял танцевальную стать. Теперь Филиппакис и компания возвращают гитары и синтезаторы Fairlight на танцполы».