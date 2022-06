Альбом недели на русском — «И смех и грех» Нексюши: если и есть человек на местной сцене, выходящий на пик в 2022-м, то это она. Из чего состоит творческий метод девушки: остроумие Монеточки, острословие и беспардонность Алены Швец, звук Доры (тоже постарался продюсер XWinner) и наблюдательность, которую сложно найти у кого‑то еще. Нексюша делает выразительные зарисовки про айтишников, дед инсайдов, любителей кальян-рэпа и анимешниц: «И смех и грех» вполне тянет на учебник по молодежи начала 20-х, а сама Нексюша — на новую заметную героиню, которую обязаны узнать не только подписчики «Рифм и Панчей».

Альбом недели на английском (с тем, чтобы его послушать в России, есть сложности, но вы же знаете, как их обойти) — «Life Is Yours» Foals. Группа Янниса Филиппакиса, с одной стороны, умудрилась сохранить свои старые интонации (описываемые примерно как усталый джентльмен, глядящий в пустоту), с другой, устроили настоящую вечеринку. «2AM», заглавная, «Crest Of The Waves», «Under The Radar» — потенциальные хиты больших фестивалей в ближайшие годы. Рок в последние годы потерял танцевальную стать. Теперь Филиппакис и компания возвращают гитары и синтезаторы Fairlight на танцполы.

Из прочего. Последняя песня Noize MC перед эмиграцией (парт на треке Ram’а), новые синглы наших любимчиков Beabadoobee и Kakkmaddafakka, отменный австралийский рок от Rolling Blackouts Coastal Fever, отменный пост-бритпоп на новом сингле Embrace (как всегда, духоподъемном донельзя), мрачный поп от Dakooka и многое другое.

Новый альбом Дрейка — неплохая попытка поиграть в танцы имени разбитого сердца пацана, но переслушивать мы его, пожалуй, не будем.