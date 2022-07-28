Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию СМИ у «Новой газеты»

Роскомнадзор потребовал аннулировать регистрацию «Новой газеты» в качестве СМИ. Соответствующий иск поступил в Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Причины, по которым у «Новой газеты» просят отозвать регистрацию, не уточняются.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

15 июля редакция издания запустила новый журнал и сайт под названием «НО», или «Новая рассказ-газета». Через семь дней Роскомнадзор заблокировал его, усмотрев на сайте дискредитацию российской армии.