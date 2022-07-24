РКН заблокировал новый сайт «Новой газеты». Он прожил чуть больше 7 дней

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новый сайт «Новой газеты», который находился под доменом Novaya.no. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.

Как отмечает газета, причиной блокировки стала дискредитация ВС России. Однако о каком материале идет речь и в чем именно состоит дискредитация «Новой газете» не пояснили.

Письмо с уведомлением о блокировке пришло «Новой газете» вечером 23 июля. Спустя два часа началась блокировка. Утром в воскресенье сайт был еще доступен у некоторых пользователей.

«Сайт убили в младенчестве. Мы продержались 7 дней и 9 часов», — пишет издание.

15 июля редакция «Новой газеты» запустила новый журнал и сайт под названием «Новая рассказ-газета» или коротко «НО».

«Если „Новая газета“, к которой все мы, безусловно, причастны и верность которой храним, изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то „НО“ — это скорее не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и вот такие, какие есть», — написала редакция в заметке о запуске.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украины. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзораза «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.