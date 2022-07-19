Суд признал законным приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным смену Олегу Навальному условного срока на реальный по «санитарному делу». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В феврале суд назначил Олегу Навальному год лишения свободы вместо года условно. Брат оппозиционера должен был отбыть его в колонии строго режима. По данным суда, с 2021 года Олег Навальный находится заграницей.

По версии следствия, его посты в соцсетях (как и посты других фигурантов) побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить коронавирусные ограничения.

Остальным фигурантам «санитарного дела», среди которых участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь, дали от года до полутора лет ограничения свободы с запретом выходить из дома по ночам, покидать Москву и Московскую область и посещать массовые мероприятия. Всем им заменили впоследствии сроки на реальные, все они покинули Россию.