Суд заменил Олегу Навальному условное наказание на реальный срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Навальный должен будет отбыть его в колонии строгого режима. 6 августа Навального приговорили к году условно по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

По версии следствия, его посты в соцсетях (как и посты других фигурантов) побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить коронавирусные ограничения. Это так называемое санитарное дело.

ФСИН обосновала изменение меры пресечения тем, что Олег Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требует закон.

Согласно документам суда, он сейчас, вероятно, находится за пределами России. В сентябре Олег Навальный улетел на Кипр, сообщили в суде. ФСИН не располагает информацией о его возвращении.

Другим фигурантам «санитарного дела», среди которых участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь, дали от года до полутора лет ограничения свободы с запретом выходить из дома по ночам, покидать Москву и Московскую область и посещать массовые мероприятия.