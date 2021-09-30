перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Москвичка с СМА вышла к мэрии с портретами и колясками людей, которые умерли без лечения 18:33
Космос, инопланетяне и запрет на музыку: в сети появился совместный клип Coldplay и BTS 18:27
Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу» 17:50
Claudio Schwarz/Unsplash
Еврейский музей и издание «Такие дела» проведут серию дискуссий об инклюзивности 17:27
Отец десятиклассницы открыл стрельбу в московской школе. Пострадавших нет, мужчина задержан 16:57
Дэвид Теннант сыграет отравленного экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в новом сериале 16:48
Facebook опубликовал отчет о влиянии Instagram на психическое здоровье пользователей 16:18
The Rolling Stones поделились не изданным ранее треком «Troubles A’ Comin» 15:34
Пресс-материалы
В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео 15:22
Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек 14:44
В магазине adidas на Кузнецком мосту проведут выставку NFT-искусства и презентуют новые кроссовки 14:11
«Яндекс.Музыка» запустила раздел «Про подкасты», посвященный индустрии подкастинга 13:51
Тикток-звезда Ashnikko выпустила клип и два новых трека 13:20
World Economic Forum/Flickr
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 12:43
«Ситимобил» и Welldone запустят на один день в Москве «вегетарианское такси» 12:34
В России третий день фиксируют максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек 12:07
На шеф-редактора The Insider* завели уголовное дело. Он объявлен в розыск 11:53
«Коммерсант»: арест основателя Group-IB может быть связан с показаниями его сотрудника ФБР 11:41
В Оренбургской области убили трех студенток медколледжа. В их квартире произошел пожар 11:04
Tashkoskim/Wikimedia
«Ведомости»: Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС 10:33
Отключить рекламу

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

Мосгорсуд ужесточил приговор экс-юристу ФБК* Любови Соболь по «санитарному делу» после несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Владимира Воронина, теперь, чтобы выехать за пределы московского региона, Соболь должна получить на это разрешение. Раньше она должна была только уведомлять контролирующий орган. Остальную часть приговора оставили без изменений.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Через четыре дня после оглашения приговора экс-юрист ФБК улетела в Турцию, где находится и по сей день. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала она.

С 13 августа ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия. Суд также обязал Соболь трижды в месяц отмечаться в инспекции.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января. Вместе с экс-юристом ФБК по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

* ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
Минюст РФ
Люди
Любовь Соболь
Анастасия Васильева
Мария Алехина
Олег Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить