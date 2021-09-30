Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по «санитарному делу»

Мосгорсуд ужесточил приговор экс-юристу ФБК* Любови Соболь по «санитарному делу» после несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Владимира Воронина, теперь, чтобы выехать за пределы московского региона, Соболь должна получить на это разрешение. Раньше она должна была только уведомлять контролирующий орган. Остальную часть приговора оставили без изменений.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Через четыре дня после оглашения приговора экс-юрист ФБК улетела в Турцию, где находится и по сей день. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала она.

С 13 августа ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия. Суд также обязал Соболь трижды в месяц отмечаться в инспекции.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января. Вместе с экс-юристом ФБК по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

* ФБК признан в России экстремистской и запрещенной организацией.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.