Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire»

Лондонская экспериментальная группа Black Midi выпустила третий альбом «Hellfire». Его можно послушать здесь.

Подавляющее большинство песен — восемь из десяти — были записаны за 13 дней. Среди треков в альбоме — сумасшедшее прог-рок-фламенко «Eat Men Eat», отсылающая к кабаре заглавная песня и издевательская композиция «Sugar/Tzu», посвященная двум вымышленным боксерам. Участники группы сочинили ее еще в школе, «шесть или семь лет назад», рассказал барабанщик Морган Симпсон.