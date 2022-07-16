Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire»

Лондонская экспериментальная группа Black Midi выпустила третий альбом «Hellfire». Его можно послушать здесь.
Подавляющее большинство песен — восемь из десяти — были записаны за 13 дней. Среди треков в альбоме — сумасшедшее прог-рок-фламенко «Eat Men Eat», отсылающая к кабаре заглавная песня и издевательская композиция «Sugar/Tzu», посвященная двум вымышленным боксерам. Участники группы сочинили ее еще в школе, «шесть или семь лет назад», рассказал барабанщик Морган Симпсон.
«Если [предыдущая пластинка Black Midi] „Cavalcade“ была драмой, то „Hellfire“ — это эпическое кино в жанре „экшен“», — заявил фронтмен коллектива Джорди Грип.
О «Cavalcade» музыкальный журналист Александр Куликовский отзывался так: «Black Midi записали альбом прогрессивной, но удобоваримой и даже развлекательной рок-музыки на стыке джаза и авангардных течений. Вторые альбомы часто бывают кризисными — но точно не в данном случае».