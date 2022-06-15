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Black Midi опубликовали трек «Eat Men Eat». Релиз новой пластинки — 15 июля

Денис Ламехов
Сегодня в 19:52

Британская экспериментальная группа Black Midi опубликовала новую песню «Eat Men Eat». Ее можно послушать здесь.

В композиции использованы элементы гитарных проигрышей, характерных для фламенко, однако искаженных и усложненных. Ранее коллектив исполнял «Eat Men Eat» живьем под названием, отсылающим к испанской музыкальной культуре.

«Eat Men Eat» вместе с опубликованной ранее композицией «Welcome to Hell» войдет в третий альбом коллектива «Hellfire». Его релиз намечен на 15 июля.

«Если [предыдущая пластинка Black Midi] „Cavalcade“ была драмой, то „Hellfire“ — это эпическое кино в жанре экшен», — заявил в мае фронтмен коллектива Джорди Грип.

Альбом «Cavalcade» увидел свет в мае 2021 года. В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков — на тот момент они успели выложить на стриминги всего три трека.

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