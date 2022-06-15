В композиции использованы элементы гитарных проигрышей, характерных для фламенко, однако искаженных и усложненных. Ранее коллектив исполнял «Eat Men Eat» живьем под названием , отсылающим к испанской музыкальной культуре.

Британская экспериментальная группа Black Midi опубликовала новую песню «Eat Men Eat». Ее можно послушать здесь .

«Eat Men Eat» вместе с опубликованной ранее композицией «Welcome to Hell» войдет в третий альбом коллектива «Hellfire». Его релиз намечен на 15 июля.

«Если [предыдущая пластинка Black Midi] „Cavalcade“ была драмой, то „Hellfire“ — это эпическое кино в жанре экшен», — заявил в мае фронтмен коллектива Джорди Грип.

Альбом «Cavalcade» увидел свет в мае 2021 года. В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков — на тот момент они успели выложить на стриминги всего три трека.