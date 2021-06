К новостям музыки для взрослых людей: Леонид Агутин и не думает терять творческую хватку и продолжает записывать крепкую и цепкую музыку класса люкс на базе гитарных баллад и неувядающего латино. Несмотря на хронометраж (15 треков, полтора часа) нового альбома, филлеров почти нет.

Еще немного про музыку из класса contemporary: в 1990-е годы шотландцы Texas разыгрывали R’n’B белыми фигурами и гитарами, как результат — «In Our Lifetime» и «Say What You Wnat» звучали примерно отовсюду. В 2000-е группа сбавила в популярности, потом ушла на передышку и вернулась с более мерной и ретроградской версией себя, которую по сей день и представляет. «Hi» — песни житейской мудрости, внутреннего спокойствия и других вещей, которые рано или поздно начинаешь ценить чуть больше.

К новостям брекзит-рока: Black Midi записали альбом прогрессивной, но удобоваримой и даже развлекательной рок-музыки на стыке джаза и авангардных течений. Вторые альбомы часто бывают кризисными — но точно не в данном случае: по крайней мере критика и слушатели приняли его хорошо.

К новостям рэпа. Если февральский «Puzzles» ростовского фрешмена Lovv66 был в целом про меланхолию и чилл в условиях трэпа, то новый «Физикал Пейн» идет от обратного: это электрифицированный и щетинистый рэп с явными кивками в сторону Playboi Carti по части звука и вампирской эстетики. На фоне местных коллег звучит свежо, на фоне первоисточника — уже не совсем.

И о новичках: советуем обратить внимание на новый альбом Missu. Это очень легкая мультижанровая музыка от бывшего продюсера, который встал к микрофону и запел сам (очень расхожий сюжет в последние годы!) — в диапазоне от сиропного R’n’B до электроники с гитарами, что‑то схожее по общему вайбу делает Eternal Insomia.

А о новом Моргенштерне обстоятельно говорим здесь.