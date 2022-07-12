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Боксерский поединок, смерть и наказание в новом клипе Black Midi «Sugar/Tzu»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:20

Британская экспериментальная группа Black Midi опубликовала новую песню «Sugar/Tzu». Ее можно послушать здесь.

В тексте композиции пересказывается содержимое вымышленного боксерского матча между тезкой китайского полководца, автора «Искусства войны» Сунь Цзы и другим профессиональным боксером Саном Шугаром — обоих не существует в реальности.

Бой идет по плану, пока внезапно не прерывается выстрелом из револьвера. Black Midi также выпустили клип на новый трек — в нем описанные события переданы с помощью абсурдных видеозарисовок.

«Sugar/Tzu» вместе с майским треком «Welcome to Hell» и опубликованной в июне композицией «Eat Men Eat» войдет в альбом «Hellfire». Его релиз намечен на 15 июля.

На данный момент группа выпустила две пластинки — это «Schlagenheim» (2019) и «Cavalcade» (2021).

«Лихой мат-рок с приветами одновременно Battles, Talking Heads и безумной группе The Number Twelve Looks Like You» — так музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников описал звучание Black Midi в 2019 году, когда пластинка «Schlagenheim» еще не увидела свет, а на Apple Music группа загрузила всего три композиции.

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