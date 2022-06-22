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«Ведомости»: IKEA начала уведомлять владельцев ТЦ о желании расторгнуть договоры аренды 9:00
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«Ведомости»: IKEA начала уведомлять владельцев ТЦ о желании расторгнуть договоры аренды

Семён Гудошников
Сегодня в 9:00

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, где расположены ее магазины, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.

По словам одного из них, такое уведомление получили почти все ТЦ, где присутствует шведский бренд. При досрочном расторжении IKEA будут ждать значительные штрафы, поскольку это несет повышенные риски для владельца помещения — например, что не сможет быстро найти подходящего арендатора на смену, отмечает старший директор ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Речь может идти о компенсации от трех до шести месяцев арендной платы.

Магазины и студии IKEA есть в десяти торговых центрах Москвы: трех ТРЦ «Мега», «Авиапарке», «Европолисе», «Мозаике», «Афимолл-сити», «Щелковском», «Кунцево-плаза» и «Павелецкой плазе». В одном из них изданию подтвердили получение уведомления, в другом — нет. Топ-менеджер этого ТЦ предположил, что шведская компания может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.

В Ingka Group, материнской компании IKEA, заявили, что 14 торговых центров «Мега», принадлежащих сети, продолжат работу. Комментировать ситуацию с магазинами IKEA там не стали. Всего у компании 26 магазинов и студий в 12 российских городах. Все они перестали работать 4 марта, после начала российской «спецоперации» на Украине. В шведской фирме объяснили это нарушением цепочки поставок.

Заявлений относительно закрытия розничного бизнеса IKEA до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». 15 июня компания заявила, что сократит масштаб бизнеса в России и продаст четыре свои фабрики в стране. Тогда же было объявлено, что IKEA организует продажу всех своих товаров со склада сотрудникам и клиентам. При этом относительно розничного бизнеса в России компания сказала, что его «будет ждать оптимизация».

Организатор Профсоюза работников лесных отраслей, куда входят и сотрудники IKEA, Александр Илларионов говорил «Ведомостям», что IKEA будет не только продавать фабрики, но и избавляться от магазинов, складов и офисов.

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