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Hoff готов рассмотреть предложение о покупке российских активов IKEA

Виктория Шанина
Сегодня в 22:08

Российский мебельный ритейлер Hoff готов рассмотреть возможность приобретения активов IKEA в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Максима Гришакова.

Как отмечает Гришаков, пока Hoff не получал соответствующее предложение. По его словам, это входит в стратегию компании по развитию и открытию новых точек.

«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения : регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры», — сказал Гришаков.

Он добавил, что в планах компании есть наращивание своей доли на рынке. Также Hoff постоянно начинает сотрудничать с новыми поставщиками и может претендовать на новые производства.

«Поэтому сейчас особенно фокусируемся на обеспечении максимально положительного клиентского опыта, в том числе для того, чтобы клиенты, которые ранее приобретали товары в IKEA, в итоге перешли к нам и остались довольны», — заявил гендиректор Hoff.

Ранее IKEA сообщила о планах продать все свои четыре фабрики в России. Компания также намерена уменьшить штат сотрудников на собственных производствах.

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