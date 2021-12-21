Россиянка София Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка София Сапега написала Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича.

5 декабря Следственный комитет Беларуси предъявил девушке обвинение по статье о разжигании вражды из‑за администрирования телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (в республике он признан экстремистским), где публиковались личные данные силовиков.

Она признала, что была редактором канала, и заключила со следствием досудебное соглашение, которое гарантирует ей минимальное теремное заключение — шесть лет.

Софию Сапегу задержали 23 мая — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич.

Изначально Сапега была подозреваемой по двум статьям — об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об организации массовых беспорядков. Ей грозило до 15 лет заключения.