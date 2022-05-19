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В сети появился трейлер фильма «Peter Five Eight» с Кевином Спейси

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:01

В сети появился трейлер фильма «Peter Five Eight» — одного из первых кинопроектов актера Кевина Спейси после его обвинений в домогательствах. Ролик опубликовали на ютьюб-канале WMI Worldwide.

Видео предваряет выход криминального триллера, в котором Спейси сыграл таинственного незнакомства, который преследует Сэм — агента по недвижимости, скрывающую мрачное прошлое.

Сэм в фильме сыграла Джет Жандро. Другие роли исполнили Ребекка Де Морней и Джейк Вебер. Режиссером выступил Майкл Заико Холл, который ранее работал над визуальными эффектами в фильмах «Тихоокеанский рубеж», «Планета страха» и «Золотой компас».

Картина «Peter Five Eight» выйдет с подзаголовком «Виновные всегда платят цену». Он указывает на ключевую интригу сюжета: в фильме Сэм попытается уйти от ответственности за преступление, в котором она, судя по всему, была замешана.

В трейлере герой Спейси указывает, что даже имя Сэм — ненастоящее. Некогда девушку звали совсем иначе. «Прошлое не позволяет мне уйти. Все эти злые вещи преследуют меня», — сетует в ролике Сэм.

«Peter Five Eight» — не единственный фильм с участием Спейси, который готовится к релизу. Также ожидается премьера ленты Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». Недавно стало известно, что Спейси снимется в исторической драме о хане Батые «1242 — Выход на запад».

Четыре года назад Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году Кевин Спейси пытался заняться с ним сексом. В ответ Спейси заявил, что не помнит этого, однако он попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе. После этого более 30 мужчин заявили, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны актера.

По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

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