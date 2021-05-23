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Кевин Спейси впервые снимется в фильме после обвинений в домогательствах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:51

Актер Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах снимется в фильме «Человек, который нарисовал Бога» итальянского актера и режиссера Франко Неро («Джанго»). Вместе с ним в картине сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв, передает ABC News.

Как пишет Daily Mail, сюжет фильма расскажет о слепом художнике, который рисует людей по их голосу — эту роль исполнит сам режиссер. Когда он становится популярным, его ошибочно обвиняют в педофилии, и на помощь творцу приходит следователь, которого сыграет Спейси.

Съемки пройдут в Италии и начнутся в ближайшее время. «Мы ждем завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа», — сказал Неро и добавил, что рад решению «великого актера» принять участие в проекте.

Три года назад Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году Кевин Спейси пытался заняться с ним сексом. В ответ Спейси заявил, что не помнит этого, однако он попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе. После этого более 30 мужчин заявили, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны актера.

По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вину. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

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