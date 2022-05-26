Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над тремя мужчинами в Великобритании

Американского актера Кевина Спейси обвинили в Великобритании в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Всего на Спейси подали жалобы по четырем пунктам. Три описанных пострадавшими случая произошли якобы в Лондоне, еще один — в графстсве Глостершир. Инциденты предположительно относятся к 2005, 2008 и 2013 годам.

Кроме того, в Лондоне актера обвиняют еще в одном сексуальном преступлении. Оно расценивается как серьезное. Неизвестный мужчина утверждает, что актер склонил его к сексуальному акту вопреки его воле — это также произошло в 2008 году.

Ранее Спейси уже обвиняли в домогательствах, причем сразу в нескольких странах. Первым о харассменте со стороны актера рассказал его коллега Энтони Рэпп в 2017 году. Спейси заявил, что не помнит произошедшего, однако попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе.

Позднее более 30 других мужчин присоединились к обвинениям в аналогичных преступлениях, среди них был режиссер Тони Монтана и члены труппы театра, которым руководил Спейси. По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

На прошлой неделе в сети появился трейлер фильма «Peter Five Eight» — одного из первых кинопроектов Спейси после обвинений. Также на экраны скоро выйдет лента Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога» с участием актера. Кроме того, недавно стало известно, что Спейси снимется в исторической драме о хане Батые «1242: Выход на запад».