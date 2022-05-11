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Кевин Спейси сыграет в исторической драме «1242 — Выход на запад»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Американский актер Кевин Спейси, известный по фильмам «Семь», «Красота по-американски», «У моря» и сериалу «Карточный домик», снимется в исторической драме «1242 — Выход на запад». Об этом сообщил Deadline.

Съемки начнутся в октябре 2022 года, они пройдут в Венгрии и Монголии. Помимо Спейси в проекте примут участие Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Теренс Стамп, а также Джереми Ноймарк Джонс и Женевьева Флоренс.

Картина расскажет о внуке Чингисхана, который возглавил западную часть Монгольской империи. В 1242 году опытный военачальник, выигравший сражения в Китае и Персии, прибывает в Европу, где встречает глубоко духовного человека.

Встреча с местным жителем оказывается для хана Батыя роковой. Из‑за нее он останавливает свое вторжение в Европу, что впоследствии приводит правление хана к падению.

Режиссером фильма выступит венгерский кинематографист Питер Соос. Сценарий картины подготовили Арон Хорват и Джоан Лейн. Продюсерами стали Билл Чемберлен и Корнел Сипос.

Над лентой также поработают Иштван Бодзсар, Карлос Альперин, Норман Мерри, Тим Смит, Пол Бретт, Чаба Иски, Баяр Банзрагч и Баттушиг Батболд. Постпродакшеном картины займутся британские студии LipSync, Pinewood Studios и Abbey Road Studios.

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