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Ректор УрГЮУ: отказ от Болонской системы пойдет россиянам на пользу. Его дочь будет учиться в Европе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:04

Отказ от Болонской системы позволит российским студентам «расти нормальными людьми», заявил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик в разговоре с 66.ru. Интервью с ним прошло после подписания в Екатеринбурге соглашения о создании консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет».

«Потому что в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей мы гарантируем нормальное развитие наших детей. Родители заинтересованы в том, чтобы вырастить детей нормальными. Все равно возвращаются ребята, которые буквально подверглись той идеологии. И в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди. <…> Россия и исламские страны остались, может быть, тем немногим местом, где люди растут нормальными без этих самых… Вы понимаете, о чем я говорю», — объяснил Бублик.

Он считает, что «наших детей» нельзя отправлять «в эту европейскую клоаку». В этом плане, по словами Бублика, сфера образования солидарна с мнением российских властей.

Ректор УрГЮУ в разговоре признался, что не хотел бы, чтобы его дочь «вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности». При этом Бублик добавил, что она поедет учиться в европейские вузы, потому что собирается заниматься искусством и изучать архитектуру.

По словам Бублика, отмена Болонской системы в России будет постепенной, а студентам, обучающимся по ее стандартам, следует дать закончить обучение в этом формате. Также он считает, что некоторые элементы «Болоньи» нужно оставить, а вузам предоставить право выбора системы обучения.

Болонский процесс — серия соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Процесс создал Европейское пространство высшего образования. Россия присоединилась к нему в 2003 году. В 2005-м документ подписала Украина, в 2010-м — Беларусь, в 2015-м — Казахстан.

24 мая 2022 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров, и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней замглавы Минобрнауки Афанасьев сказал, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.

Фальков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что при отказе от Болонской системы в России сохранятся бакалавриат и магистратура. При этом для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру.

6 июня в Минобрнауке объявили о выходе всех российских и белорусских образовательных организаций из Болонского процесса.

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