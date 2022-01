Fontaines D.C. анонсировали выход альбома «Skinty Fia», представили новую песню и видео на нее

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. анонсировала первый за почти два года альбом «Skinty Fia». Об этом сообщает Pitchfork.

Название пластинки переводится с ирландского как «проклятие оленя». Выход полноформатника назначен на 22 апреля 2022 года.

Коллектив представил первый сингл с грядущего альбома. Он получил название «Jackie Down the Line», а клип на него снял режиссер Хью Малхерн, работавший с группой и раньше. Музыкально трек близок к предыдущей работе команды «A Hero’s Death», однако более мелодичен и навевает ассоциации с The Stone Roses или группами сборника «C86».