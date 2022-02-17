Fontaines D.C. опубликовали клип на новый сингл «I Love You»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. опубликовала клип на еще один сингл с предстоящего альбома «Skinty Fia». Он получил название «I Love You». Видео появилось в ютьюб-аккаунте коллектива.
Вокалист группы Гриэн Чаттен пояснил, что песня посвящена «текущему политическому климату и самым ужасающим зверствам в истории Ирландии, в том числе долгим годам жестокости в приюте города Туам в графстве Голуэй».
В доме матери и ребенка в Туаме были обнаружены массовые захоронения более 800 детей. Согласно данным проведенного расследования, будущие матери подвергались там физическим и моральным издевательствам.
Вместе с «I Love You» в грядущий альбом попадет и сингл «Jackie Down the Line», который музыканты представили в начале января. Само название пластинки «Skinty Fia» переводится с ирландского как «проклятие оленя».
Предыдущий полноформатник Fontaines D.C. «A Hero’s Death» вышел в июле 2020 года. «Медленная гитарная поступь, прямой ритм, грязный звон, реверберация как в опустевшем зале. Поверх всего этого вокалист Гриэн Чаттен поет: «I don’t belong to anyone» — так «Афиша Daily» рассказывала о пластинке.