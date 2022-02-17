Fontaines D.C. опубликовали клип на новый сингл «I Love You»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. опубликовала клип на еще один сингл с предстоящего альбома «Skinty Fia». Он получил название «I Love You». Видео появилось в ютьюб-аккаунте коллектива.

Вокалист группы Гриэн Чаттен пояснил, что песня посвящена «текущему политическому климату и самым ужасающим зверствам в истории Ирландии, в том числе долгим годам жестокости в приюте города Туам в графстве Голуэй».

В доме матери и ребенка в Туаме были обнаружены массовые захоронения более 800 детей. Согласно данным проведенного расследования, будущие матери подвергались там физическим и моральным издевательствам.