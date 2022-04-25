Главный альбом недели — «Skinty Fia» Fontaines D.C. Это все тот же обозленный, подчеркнуто неприветливый к слушателю постпанк, только еще более агрессивный и прямолинейный. На третьем альбоме вокалист Грайан Четтен вдруг запел о родине — как в себе, так и вдали от себя. «Skinty Fia» часто прикрывается любовной лирикой, но в нужные моменты достает фигу из кармана и говорит о вещах более экзистенциальных, нежели амурных. «Skinty Fia» — альбом о том, что ты везде чужой, кроме родных стен, и что твоя любовь к этим самым стенам безнадежная и порой безответная.

Поп-пластинка недели — «Giving the World Away» австралийки Хэтчи. Это то ли поп, привторяющийся то мэдчестером, то шугейзом, то другой броской музыкой из 1992 года вроде группы Saint Etienne, то ли наоборот. На одной полке в списке влияний Хэтчи стоят Cocteau Twins, Mazzy Star и, например, Кайли Миноуг и Натали Имбрулья. Оно и слышно.

Российский альбом недели — «Kiss of Death» Ic3peak. Самый доступный диск дуэта: такая поп-музыка в компании Оли Сайкса из BMTH и Граймс, только поломанная, деформированная, постоянно срывающаяся то в крик, то в шепот, то в русскую колыбельную: гремят гитары, бочка бас колбасит соло. Много ломают копий по поводу того, что такое российская культура в 2022 году. Ну, вот она. И за нее мы будем держаться.

Два сингла, которые точно навсегда в нашем сердечке — новый трек The Smile, самое трогательное произведение Тома Йорка за очень-очень много лет, и еще одна песня Soccer Mommy, хмурейшая.

К тревожным новостям этой весны нас возвращает новая песня Vas' «Сезон похорон». В спокойное время Нарек Арутюнянц пел светлые под стать ясному небу гитарные баллады. Сейчас все изменилось — каждое слово здесь как кинжал в сердце, израненное и так. В озвучке происходящего ему вторит Олег ЛСП, написавший песню о том, как страшно жить и хочется сбежать. Песня была написана по мотивам происходящего совсем в другой стране в 2020 году, но не менее актуально звучит и сейчас. Ну, и еще один трек на злобу дня — у Алмо (с клипом): написанная еще в начале февраля песня о том, как 15 лет назад у нас была настоящая жизнь и как мы ее просрали. Мотив «2022» местами напоминает «Грабли» Noize MC, автора, возможно, самой злободневной песни момента, которой (пока) нет на стримингах.