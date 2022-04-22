Fontaines D.C. опубликовали альбом «Skinty Fia»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. опубликовала третий студийный альбом «Skinty Fia». Он доступен на стриминговых сервисах Apple Music и YouTube Music.

Название пластинки переводится с ирландского как «проклятие оленя» — эта фраза, согласно заявлению группы, символизирует разочарование или раздражение. В альбом вошли десять треков, включая выпущенные ранее синглы «I Love You» и «Jackie Down the Line».