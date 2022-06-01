«Аэрофлот» запустил прямые полеты в Сочи из девяти городов России

«Аэрофлот» запустил программу прямых полетов в Сочи из девяти российских городов — Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Полеты осуществляются на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Представители перевозчика говорят, что расписание рейсов отвечает потребностям пассажиров по востребованным направлениям внутрироссийской сети.

Забронировать и купить билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра или в офисах продаж.

С начала мая «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты по ряду зарубежных направлений. Из московского Шереметьева вновь можно улететь в турецкие Анталью и Стамбул, индийский Дели и на Мальдивы. А из Сочи «Аэрофлот» теперь летает в шесть стран — Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы во Владикавказ с 10 июня. Ежедневные рейсы из Шереметьево будут выполняться на самолетах Airbus A320.