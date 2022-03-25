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«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Сочи в шесть стран

Виктория Шанина
Сегодня в 12:12

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила в продажу билеты на рейсы из Сочи в шесть стран. Это Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Использоваться для перелетов будут отечественные воздушные суда SSJ-100 вместимостью в 100 пассажиров.

«Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа», — отмечает компания.

Улететь из Сочи можно будет по 17 направлениям. В частности, в пять городов Казахстана (Актау, Актобе, Алма-Ата, Атырау, Нур-Султан), в четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), в пять городов Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана), а также в армянский Ереван, египетский Каир и израильский Тель-Авив.

Частота полетов в неделю зависит от маршрута. Больше всего рейсов будет отправляться в Стамбул — 19 раз в неделю, еще 14 — в Анталью. Реже всего «Россия» будет летать в Атырау, Даламан и Ургенч — по два раза в неделю.

После начала «военной спецоперации» Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.

Россия в качестве ответной меры запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа.

Позже некоторые авиакомпании начали открывать рейсы за границу. В частности, «Аэрофлот» начал летать в Азербайджан и Армению, а с апреля возобновятся полеты в Иран и на Шри-Ланку.

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