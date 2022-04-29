«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая

С 6 мая авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы будут летать ежедневно из международного аэропорта Шереметьево. Выполняться они будут на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Билеты из Москвы в Анталью и Стамбул уже появились в продаже. Цены в одну сторону начинаются от 16,4 тыс. рублей.

Турция принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями. Виза не нужна, но потребуется ПЦР-тест, справка об антителах либо сертификат о вакцинации. Туристы, привитые «Спутником V», могут не предоставлять дополнительно результаты ПЦР-теста.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении с 13 мая рейсов на Мальдивы. Выполняться они также будут на самолетах Airbus A330 — компания планирует досрочно выкупить суда у лизингодателей.