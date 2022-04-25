«Аэрофлот» возобновляет полеты на Мальдивы с 13 мая

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» снова начнет летать на Мальдивы с 13 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330. Компания планирует досрочно выкупить суда у лизингодателей.

«„Аэрофлот“ с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Ранее авиакомпания сообщила, что совет директоров «Аэрофлота» планирует рассмотреть вопрос о досрочном выкупе восьми самолетов Airbus A330 из финансового лизинга на заседании 25 апреля.

С начала апреля «Аэрофлот» также возобновил полеты в Тегеран и на Шри-Ланку. В отличие от других направлений, на этих рейсах будут использоваться не российские самолеты SSJ100, а Airbus A321 и A330.

После начала «военной спецоперации» Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.

Россия в качестве ответной меры запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа.

Позже западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг.